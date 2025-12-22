وزارة الداخلية تعلن التعاقد لتوريد رادارات حديثة وقرب انجاز الاشارات الذكية في بغداد

صرّح وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، عن انخفاض الحوادث المرورية مقارنة بالعام السابق، فيما اكد التعاقد مع شركة كبرى لتوريد رادارات حديثة للطرق، إذ ذكر الشمري في كلمة له خلال الملتقى العلمي الاول للحد من حوادث الطرق، ان "عقد الملتقى العلمي اليوم يعد طفرة نوعية في توفير السلامة الروية والذي اشتركوا فيه باحثون واساتذة ومدراء المرور في المحافظات"، مبينا "طالبنا مديريات المرور باجراء ملتقيات في محافظاتهم باشراء المحافظين ورؤساء الجامعات والباحثين والتوصل الى اسباب الحوادث وكيفية معالجتها والحد منها".

واضاف ان "الحوادث المرورية خلال العام الحالي شهدت انخفاضا مقارنة بالعام السابق"، مشيرا الى ان "اكثر اسباب الحوادث هو السرعة الفائقة التي يستخدمها سائقو المركبات"، وتابع ان "الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات الكبرى لتوريد رادارات حديثة للطرق"، لافتا الى ان "منظومة الاشارات الذكية والرادارات ستنجز في بغداد قريبا وباقي المحافظات تدريجيا".

كذلك أوضح ان "مديرية المرور العامة تقوم بجهود مشكورة للحد من الحوادث المرورية خلال العام الحالي"، معربا عن امله ان "يكون العام القادم هو عام للسلامة المرورية بشكل كامل".