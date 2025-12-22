وزارة التعليم العالي تؤكد العمل بتعليمات الإجازة الدراسية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، العمل بتعليمات الإجازة الدراسية وعدم اعتماد الدراسة أثناء التوظيف، حيث ذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 وتأكيداً على السياق القانوني المنظم للدراسة داخل العراق أو خارجه لفئة الموظفين، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم اعتماد مبدأ الدراسة أثناء التوظيف وذلك اعتباراً من 2025/10/13 والعمل بأحكام تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011 والتشريعات ذات الصلة"، وتابعت، أنه "في ما يتعلق بالاستفسارات المتداولة بهذا الشأن فإن ما ورد سابقا بشأن الدراسة أثناء التوظيف يعد ملغى بموجب التعديل المذكور ولا يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذه مع الحفاظ على الاستحقاقات القانونية للموظفين الذين باشروا دراستهم قبل ذلك التاريخ".



