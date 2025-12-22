جموع الزائرين تواصل السير إلى سامراء لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام الهادي (عليه السلام)

مازالت جموع الزائرين تواصل توافدها إلى مدينة سامراء اليوم الاثنين، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "جموع الزائرين تواصل توافدها إلى مرقد الإمامين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) بسامراء في محافظة صلاح الدين، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)".

كما أضافت أن "القوات الأمنية عززت انتشارها الأمني، لتأمين محيط المدينة والزائرين، فيما يستمر أصحاب المواكب بتقديم الخدمات للزائرين من خلال نصب السرادق وتقديم وجبات الطعام والشراب".