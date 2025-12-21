الأخبار

النقل تحسم الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية: المشروع احيل الى شركة دايو


حسمت وزارة النقل، اليوم الاحد، الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير، فيما اكدت ان المشروع احيل الى شركة دايو الكورية.

وقالت الوزارة في بيان انه "خلافًا لما يُتداول في بعض الأوساط، نود التوضيح ان عقد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير لم يتم توقيعه حتى الآن".

وأضافت "بحسب الوثائق الرسمية، فإن مسودة العقد ما تزال في طور التدقيق والمراجعة. علما أن إحالة المشروع الى شركة دايوو الكورية تمت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (63) لعام 2019، كون المشروع هو احد مشاريع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير، والتي أحيلت للتنفيذ حسب القرار اعلاه، على الشركة الكورية، بينما يتم الإشراف والمراقبة والتصميم إلى شركة تكنتل الإيطالية".

وأكدت الوزارة ان "العقد لم يحال إلى أي شركة محلية مرتبطة بشخصيات تحوم حولها شبهات فساد"، موضحة ان "العقد يخضع حاليًا إلى سلسلة إجراءات تدقيق ومراجعة مشتركة تشارك فيها الجهات المعنية في وزارات التخطيط والنقل والدفاع، قبل إصدار الموافقة النهائية من الجهات المختصة للتوقيع".

وذكرت ان "أي حديث عن تنفيذ العقد أو تمريره أو تغييره إلى جهات أخرى يُعد تضليلا اعلاميا، كونه لا يستند إلى قرار رسمي نافذ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية تطلق رواتب الموظفين والقوات الامنية لشهر كانون الأول الجاري
النقل تحسم الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية: المشروع احيل الى شركة دايو
القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في الانبار
ميسان: عملية أمنية واسعة لتعقب مطلوبين وإنهاء النزاعات العشائرية
القضاء: استرداد 4 مليارات دينار عن جــريمة احتيال مالي
رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين
العامري وطالباني يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"
السجن المؤبد بحق 11 مداناً ضبطت بحوزتهم 70 ألف حبة مخدرة في الأنبار
محكمة التمييز الاتحادية: إنجاز أكثر من 70 ألف دعوى خلال عام 2025
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك