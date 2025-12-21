القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، إلقاء القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في جميع قواطع العمليات وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لقسم استخبارات وامن فرقة المشاة العاشرة".

وأضافت أنه "تم نصب كمين محكم حيث اسفر عن إلقاء القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل بصورة غير قانونية في محافظة الأنبار ".

واشارت الى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".