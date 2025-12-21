الأخبار

ميسان: عملية أمنية واسعة لتعقب مطلوبين وإنهاء النزاعات العشائرية


كشف مصدر أمني، اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، عن انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ناحية المشرح بمحافظة ميسان، انطلقت من ثلاثة محاور وبمساندة طيران الجيش العراقي، ضمن جهود فرض سلطة الدولة والقضاء على بؤر التوتر في المنطقة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية المشتركة، المدعومة بمفارز استخبارية وطيران الجيش، بدأت العملية داخل ناحية المشرح والقرى والقصبات المجاورة، لاسيما في المناطق الغربية والشمالية"، مؤكداً أن "العملية تهدف إلى فرض القانون وإنهاء النزاعات العشائرية المتكررة".

وأضاف أن "العملية تركز على تعقب قائمة طويلة من المطلوبين الخطرين، خصوصاً المتهمين بجرائم المخدرات والقتل والجرائم الأخرى"، مشيراً إلى أنها "تعتبر الأوسع من نوعها من حيث القدرات العسكرية المستخدمة".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تركزت في تسع مناطق حتى الآن، وتستهدف بشكل خاص أكثر من 30 مطلوباً خطيراً صدرت بحقهم مذكرات قبض رسمية من المحاكم".

وختم المصدر بالقول إن "العملية تهدف إلى رسم ملامح واقع أمني جديد يفرض سلطة القانون ويحد من تكرار الخروقات الناتجة عن النزاعات والجرائم بين الفترة والأخرى بسبب الثارات والعداوات".

