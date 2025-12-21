القضاء: استرداد 4 مليارات دينار عن جــريمة احتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، استرداد مبلغ قدره 4 مليارات دينار عراقي نتيجة تحقيقات في قضية احتيال مالي.

وأوضح إعلام القضاء في بيان، أن "المبلغ تم استرداده من ثلاث شركات مخالفة للقانون كانت تحصل على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأشار البيان إلى أن "جهود المحكمة، التي أشرف عليها قاضي أول المحكمة، أسفرت عن استرداد المبلغ"، مؤكداً "استمرار الإجراءات القانونية بحق باقي الشركات المخالفة التي تسعى لتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المال العام".