الأخبار

رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد ( 21 كانون الاول 2025) مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الرئاسة في بيان  إن "رئيس الجمهورية أجرى، اليوم في قصر بغداد، مباحثات ثنائية مع الرئيس الباكستاني الذي يجري زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى".

واضافت: أن "اللقاء تناول ملف العلاقات بين البلدين ومستجدات الوضع الإقليمي وتداعياته، وضرورة تنسيق المواقف وبما يسهم في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على احتواء التوترات القائمة".

وتابعت: " كما جرت مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ترأس رئيس الجمهورية فيها الجانب العراقي الذي ضم وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وكبار المسؤولين في الدولة، بينما ترأس آصف علي زرداري الجانب الباكستاني الذي ضم عددا من البرلمانيين والمسؤولين، فضلا عن السفير الباكستاني لدى العراق".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان "حرص العراق على دعم التعاون المشترك في المجالين الثقافي والعلمي"، مشيراً إلى "الدور الذي يمكن أن تؤديه توأمة الجامعات في توسيع التبادل الأكاديمي وبناء الشراكات بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية بين البلدين".

كما أشار إلى "أهمية تقوية الأواصر الاقتصادية والتجارية، ولا سيما في مجال الربط البحري، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة وفرص الاستثمار المشتركة"، مشددا على "أهمية التنسيق والتعاون لتعزيز السياحة الدينية، وتسهيل تفويج الزوار الباكستانيين إلى العراق".

وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا تعزيز التنسيق الأمني والعسكري، والاستفادة من خبرات باكستان في مجالات تطوير القوة الجوية وتدريب الطيارين، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية في مجال مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان "كما تطرق اللقاء إلى مذكرات التفاهم بين البلدين، حيث جرى التأكيد على أهمية استكمال إجراءات توقيعها وتفعيلها، ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الاستثماري، إضافة إلى دعم برامج تدريب الطلبة العراقيين في الكليات والمعاهد العسكرية الباكستانية بمختلف الصنوف، بما يسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين".

بدوره، أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، بحسب البيان "حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية"، مشيداً "بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، ومؤكداً "استعداد باكستان توسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في الانبار
ميسان: عملية أمنية واسعة لتعقب مطلوبين وإنهاء النزاعات العشائرية
القضاء: استرداد 4 مليارات دينار عن جــريمة احتيال مالي
رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين
العامري وطالباني يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"
السجن المؤبد بحق 11 مداناً ضبطت بحوزتهم 70 ألف حبة مخدرة في الأنبار
محكمة التمييز الاتحادية: إنجاز أكثر من 70 ألف دعوى خلال عام 2025
وزارة العدل تعلن حصول الموافقات الأصولية لفتح مراكز امتحانية في سجني سوسة والناصرية
محكمة جنايات الكرخ: السجن عشر سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك