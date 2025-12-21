العامري وطالباني يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة

بحث الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الأحد، ( 21 كانون الأول 2025 )، في مكتبه ببغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له حوارات تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان لمكتب العامري انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والمحلية في البلاد، والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين".

وتناول اللقاء بحسب البيان "المسارات السياسية والحوارات القائمة بين القوى الوطنية بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".