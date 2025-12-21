الأخبار

صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"


كشف المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الثلاثاء الماضي، لم يفضِ إلى البدء بمفاوضات رسمية أو التباحث حول ملفَّي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال خوشناو إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولثلاث دورات برلمانية متتالية (الرابعة والخامسة والسادسة)، استمر في "مزاحمة" الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن هذا الأمر "يترك تبعات سلبية على العلاقة بين الحزبين".

ونوه بضرورة أن تكون العلاقة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم قائمة على العمل المشترك ووفق ورقة عمل موحدة، "دون فرض إرادة طرف على الآخر".

وبيّن خوشناو أن الاتحاد الوطني يعمل في الوقت الحاضر على إعداد وصياغة استراتيجية للتعامل مع القوى السياسية في بغداد فيما يتعلق بالعمل المشترك واستحقاقات تشكيل الحكومة، مؤكداً: "نحن نؤمن بأن الشراكة السياسية تبدأ من الإرادة الذاتية لهذه القوى من أجل خدمة العراقيين"، بحسب الصحيفة الرسمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في الانبار
ميسان: عملية أمنية واسعة لتعقب مطلوبين وإنهاء النزاعات العشائرية
القضاء: استرداد 4 مليارات دينار عن جــريمة احتيال مالي
رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين
العامري وطالباني يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"
السجن المؤبد بحق 11 مداناً ضبطت بحوزتهم 70 ألف حبة مخدرة في الأنبار
محكمة التمييز الاتحادية: إنجاز أكثر من 70 ألف دعوى خلال عام 2025
وزارة العدل تعلن حصول الموافقات الأصولية لفتح مراكز امتحانية في سجني سوسة والناصرية
محكمة جنايات الكرخ: السجن عشر سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك