وزارة العدل تعلن حصول الموافقات الأصولية لفتح مراكز امتحانية في سجني سوسة والناصرية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، حصولها على الموافقات الأصولية لفتح مراكز امتحانية لمختلف المراحل الدراسية في سجني سوسة والناصرية بالتعاون مع وزارة التربية، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تمكنت وبالتنسيق مع وزارة التربية، من الحصول على جميع الموافقات الرسمية والأصولية لافتتاح مراكز امتحانية للمستويات الدراسية المختلفة داخل سجني سوسة الاتحادي والناصرية المركزي".

كما أكدت الوزارة، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الإصلاحية التي تركز على تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم، وبما ينسجم مع المعايير الإنسانية والتربوية المعتمدة في إدارة المؤسسات الإصلاحية".

فيما أوضحت أن "المراكز الامتحانية ستُدار بإشراف تربوي مباشر، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من وزارة التربية، بما يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة تتيح للنزلاء أداء امتحاناتهم بشكل أصولي ومنظم، أسوةً بالطلبة في المراكز التعليمية خارج السجون".

كذلك شددت وزارة العدل على "استمرارها في توسيع برامج التعليم والتأهيل داخل السجون، بالتعاون مع الجهات الساندة، إيماناً منها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في إصلاح النزلاء، وتقليل معدلات العود للجريمة، وبناء فردٍ قادر على الإسهام الإيجابي في المجتمع".