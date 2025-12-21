محكمة جنايات الكرخ: السجن عشر سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق مدان عن جريمة انتحال صفة من الوظائف العامة"،مبينا ان "المدان أقدم على انتحال صفة قاضٍ وعدة شخصيات وظيفية أخرى بقصد الحصول على منفعة مادية". كما لفت الى انه"تم اصدار الحكم وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً / 1 و2 منه".



