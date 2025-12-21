لجنة حكومية تباشر معالجة أضرار فيضانات كركوك

أعلن النائب الأول لمحافظ كركوك، ياوز حميد محمود، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمعالجة أضرار فيضانات كركوك، حيث ذكر محمود، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الأمطار الغزيرة على المحافظة أدت الى حدوث فيضانات، خصوصاً في الأقضية والنواحي والقرى"، مشيراً الى ان "لجنة برئاسة الفريق الركن جعفر البطاط، رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، زارت المحافظة واطلعت ميدانياً على المشاكل".

كذلك أضاف ان "اللجنة باشرت المعالجات الآنية للمشاكل، ورفعت تقريراً مفصلاً عن الأضرار التي تعرضت لها المحافظة، والذي سيكون معروضاً أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء".

كما أوضح ان "محافظة كركوك بحاجة الى تنفيذ مشاريع للبنى التحتية"، مشيرا الى ان "هناك نقصاً في المشاريع الأساسية والبنى التحتية للمحافظة"، وتابع "تم وضع جدولة للمشاريع في الأقضية والنواحي ومركز المدينة، وبانتظار إقرار الموازنة".