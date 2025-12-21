الرئيس الباكستاني يصل إلى بغداد

وصل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للبلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية السيد آصف علي زرداري، مساء اليوم السبت 20 كانون الأول 2025، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للبلاد".

وأضاف البيان "تُقام يوم غدٍ الأحد مراسم استقبال للرئيس الباكستاني في قصر بغداد، تليها مباحثات ثنائية بين رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد والرئيس زرداري، تعقبها مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والباكستاني".

وتابع البيان "كان في استقبال الرئيس آصف زرداري بمطار بغداد الدولي وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية".