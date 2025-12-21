القاضي زيدان: لا يمكن دستورياً تأجيل أو تمديد جلسة 29 كانون الأول

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، أهمية حسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، مشيرا الى أنه لا يمكن دستورياً تأجيل الجلسة او تمديدها.

وجاء في بيان للمجلس، "استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم السبت، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لإنتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن إستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح زيدان وفق البيان أن "جلسة مجلس النواب الجديد الاولى يوم 29/ 12 /2025 يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها".

وشدد رئيس المجلس على "أهمية حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم ٢٩ الشهر الحالي".

يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29 كانون الأول 2025.