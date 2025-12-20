الأخبار

عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، خلال الساعات الـ(72) الماضية، حيث ذكرت القيادة، في بيان، أن "المفارز المشتركة، ومن خلال نصب السيطرات الوقتية المفاجئة في عدد من مناطق العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، من بينهم خمسة متهمين ضُبطت بحوزتهم (26) بطاقة ماستر كارد، وعدد من الأختام، و(4) جوازات سفر، إضافة إلى طائرتي درون من دون تخويل رسمي".

كما أضافت، أن "العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، فضلاً عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

فيما أكدت قيادة عمليات بغداد، حسب البيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإنفاذ القانون، والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العتبة الحسينية المطهرة تعلن انتهاء أعمال بعثة إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان
عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة
الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك
دفاع مدني بابل يتسلم دفعة جديدة من سيارات الإطفاء البريطانية لتعزيز منظومته
وزير العدل يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة هروب نزيلين من الأحداث
قيادة شرطة النجف تعتقل أحد الفارين من سجن الأحداث في بغداد
وزارة الدفاع: فعاليات تمرين الصقر الذهبي تحاكي تأمين حدود نينوى والأنبار
الشيخ همام حمودي: مجلس الوزراء يجب أن يكون بعيداً عن المحاصصة
بعثة الأمم المتحدة تعلن توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد
بغداد.. هروب نزيلين متهمين بالقتل والاغتصاب من سجن الأحداث عبر مفرغة هواء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك