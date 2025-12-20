عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، خلال الساعات الـ(72) الماضية، حيث ذكرت القيادة، في بيان، أن "المفارز المشتركة، ومن خلال نصب السيطرات الوقتية المفاجئة في عدد من مناطق العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، من بينهم خمسة متهمين ضُبطت بحوزتهم (26) بطاقة ماستر كارد، وعدد من الأختام، و(4) جوازات سفر، إضافة إلى طائرتي درون من دون تخويل رسمي".

كما أضافت، أن "العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، فضلاً عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

فيما أكدت قيادة عمليات بغداد، حسب البيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإنفاذ القانون، والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".