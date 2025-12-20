وزير العدل يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة هروب نزيلين من الأحداث

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة هروب نزيلين من الأحداث، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تودُّ وزارةُ العدل أن توضّح بشأن حادثة هروب اثنين من النزلاء المودَعين في مدرسة تأهيل الصبيان التابعة إلى دائرة إصلاح الأحداث، ووفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، تشكّلت على الفور خليةُ عملٍ مشتركة من الجهات المختصة لملاحقة الهاربين، وقد تم إلقاء القبض عليهما بجهدٍ استخباري وعملية نوعية وبوقتٍ قياسي".

كما لفتت الى أنه "بهذا الصدد، تتقدّم وزارةُ العدل بوافر الشكر والتقدير إلى أبطال وزارة الداخلية لجهودهم في ملاحقة الهاربين وإلقاء القبض عليهما"، مبينة، أن "وزير العدل شكّل لجنةً تحقيقية للتحقيق في حادثة الهروب، وإحالة جميع المقصّرين إلى المحكمة المختصة".