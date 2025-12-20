وزارة الدفاع: فعاليات تمرين الصقر الذهبي تحاكي تأمين حدود نينوى والأنبار

صرّحت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات تمرين الصقر الذهبي الثامن لمحاكاة أساليب الحرب الالكترونية الحديثة وتأمين حدود محافظتي نينوى والانبار في كلية الأركان، وأوضح بانه سيستمر لثلاثة أيام، إذ ذكر مدير إعلام وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "فعاليات تمرين الصقر الذهبي الثامن انطلقت اليوم بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وقادة العمليات في الوزارة"، مشيراً الى أن "الفعاليات التدريبية لتمرين الصقر الذهبي الثامن تستمر لثلاثة أيام في كلية الأركان بمنطقة الرستمية في بغداد".

كذلك أضاف، أن "التمرين الذي يعد الأول من نوعه منذ 23 عاماً ينفذ من خلال منضدة الرمل والشاشات الالكترونية، ويحاكي أساليب الحرب الالكترونية الحديثة باستخدام الطائرات المسيرة والأمن السيبراني، وايضاً لتأمين المناطق الحدودية في محافظتي الانبار ونينوى فضلاً عن عمليات الهجوم والتصدي باستخدام الطائرات المسيرة وبمشاركة العديد من صنوف القوات المسلحة العراقية".