الدفاع المدني: إغلاق 10 آلاف مبنى ومشروع مخالفة لشروط السلامة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، غلق 10 آلاف مبنى تجاري وصناعي ومشاريع أخرى مخالفة لشروط السلامة، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "المديرية تواصل مراقبة المباني والمنشآت للتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة"، لافتا الى أن "مديرية الدفاع المدني رصدت خلال العام نحو 10 آلاف مبنى تجاري وصناعي ومشاريع أخرى مخالفة لشروط السلامة، حيث قامت لجان الدفاع المدني بإغلاقها لعدم مطابقتها لمتطلبات الوقاية، وذلك استناداً الى قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013".

كذك أضاف ان "هذه الاجراءات تأتي في اطار جهود مديرية الدفاع المدني للحد من حوادث الحريق من خلال معالجة أسبابها"، مؤكداً انه "لن يسمح باعادة فتح هذه المنشآت واستئناف نشاطاتها الا بعد استيفائها جميع معايير السلامة المطلوبة".

كما لفت الى ان "متطلبات السلامة تشمل تركيب انظمة الانذار المبكر وكواشف الحريق، وانظمة الاطفاء الرطبة والجافة، والتأكد من سلامة مخارج ووسائل الطوارئ، وازالة التجاوزات، فضلاً عن معالجة المخالفات المتعلقة باستخدام الواح السندويش بانل وتغليف الإيكوبوند".