الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن مخرجات اجتماع "اليكتي والبارتي"

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس ( 18 كانون الاول 2025 ) ، مخرجات اجتماع الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الاخير الذي انعقد بوقت سابق في اربيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، خلال مؤتمر صحافي ، إن "الاجتماع الأخير الذي عقده الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان كان جيدًا، ويوفر الأرضية المناسبة للمرحلة المقبلة".

وأضاف كزنيي: أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حزبان سياسيان مختلفان، ولكل منهما رؤى وسياسات مختلفة"، معربًا عن "أمله بتوحيد جميع الآراء والرؤى لخدمة شعب كردستان، وتشكيل حكومة خدمية عادلة في الاقليم".

وفي ( 16 كانون الاول 2025 )، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ياسين عزيز، أن الاجتماع الذي عُقد بين الحزبين الرئيسين يمثل محاولة جادة لكسر حالة الجمود السياسي، مشيراً إلى أن المباحثات فتحت الباب مجدداً للتفاهم حول الملفات العالقة في الإقليم والمركز.

وقال عزيز في حديث له إن "الاجتماع الذي جمع قيادات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يُعدّ خطوة لإحداث خرق في حالة الركود التي أصابت علاقاتهما مؤخراً"، مبيناً أن "اللقاء وإن لم يحمل نتائج حاسمة فورية، إلا أنه شكّل فرصة مهمة لإعادة الدفء إلى مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم".

وأوضح أن "المراقبين استشعروا وجود بغداد في قلب هذه المباحثات، ولا سيما مع مشاركة نزار محمد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في الاجتماع، وهو الشخصية الأقرب لأن يكون مرشح الاتحاد لمنصب رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن "حسم المسائل الخلافية لن ينتهي باجتماع واحد، بل يتطلب سلسلة من اللقاءات العملية".

وأشار عزيز إلى أن "الاجتماع المقبل سيكون أكثر موضوعية، خاصة وأن قيادة الحزب الديمقراطي ستعقد اجتماعاً مهماً يوم الخميس المقبل لتحديد المسارات النهائية للتفاوض".