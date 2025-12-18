بالتعاون مع إيران.. الداخلية تعلن ضبط 64 كيلوغراماً من المواد المخدرة في عبادان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط (64) كيلوغراماً من المواد المخدرة الخطرة وإلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود في مدينة عبادان بالتعاون الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الإيرانية.

الوزارة ذكرت في بيان ان المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية، وبعد استحصال الموافقات الأصولية، ومن خلال تنسيق أمني دولي فاعل مع الجانب الإيراني، تمكنت من ضبط (64) كيلوغرامًا من المواد المخدرة الخطرة وإلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود.

وقد نُفذت هذه العملية النوعية – بحسب البيان - في مدينة عبادان، بواسطة مفرزة متخصصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات، وبالتعاون الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الإيرانية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود.

وأكدت الوزارة أن العمل الأمني المشترك، القائم على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول الصديقة، أثبت فاعليته في توجيه ضربات موجعة لشبكات المخدرات، ومنع انتشار هذه السموم التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، مجددة التزامها بمواصلة هذا النهج لحماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي.