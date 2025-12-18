الأخبار

عمليات بغداد: غلق (208) كورة صهر معادن و(118) معمل لإنتاج الطابوق والاسفلت


 

 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن غلق (208) كور صهر المعادن و(118) معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن "قيادة عمليات بغداد تعلن عن غلق (معامل وكور صهر المعادن ومواقع الحرق العشوائية) المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بالاشتراك مع وزارة البيئة بجانبي الكرخ والرصافة، حيث تم غلق (208) كور صهر المعادن و(118) معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت ".

كذلك أضافت أنه "تمت إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي، واعتقال عدد من المخالفين (أصحاب الكور)"، مشيرة الى أن "ذلك يأتي من خلال لجنة الأمر الديواني (241285) ، بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج مما تتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة البيئة: شراكات محلية ودولية لإنهاء ملف الألغام في العراق
وزارة العمل: الموافقة على تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية لعقود بالتربية
عمليات بغداد: غلق (208) كورة صهر معادن و(118) معمل لإنتاج الطابوق والاسفلت
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد
المفوضية العليا للانتخابات تطلق استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة
6 محافظات تعطل دوام المدارس ليوم الخميس
"فيتو سياسي" على الحلبوسي.. مطرقة الرئيس تقترب من السامرائي
العراق يقدم طلبًا لليونسكو لإدراج مولد الرسول والقرآن على لوائح التراث الدولية
الرئيس الباكستاني يزور العراق الاسبوع المقيل
احباط محاولة هروب سجين محكوم عليه بالاعدام في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك