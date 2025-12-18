عمليات بغداد: غلق (208) كورة صهر معادن و(118) معمل لإنتاج الطابوق والاسفلت

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن غلق (208) كور صهر المعادن و(118) معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن "قيادة عمليات بغداد تعلن عن غلق (معامل وكور صهر المعادن ومواقع الحرق العشوائية) المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بالاشتراك مع وزارة البيئة بجانبي الكرخ والرصافة، حيث تم غلق (208) كور صهر المعادن و(118) معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت ".

كذلك أضافت أنه "تمت إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي، واعتقال عدد من المخالفين (أصحاب الكور)"، مشيرة الى أن "ذلك يأتي من خلال لجنة الأمر الديواني (241285) ، بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج مما تتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين".