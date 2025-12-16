القضاء: السجن 6 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث الصدامي الكافر

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان بتهمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث الكافر

وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن "المدان أقدم على حضور اجتماعات خاصة بحزب البعث المحظور، كما ضبط بحوزته منشورات على الهاتف العائد له تروج لأفكارهم".

وأضاف البيان أن "الحكم صدر استنادًا لأحكام المادة 8/أولًا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".