بغداد: إستضافة مؤتمراً للتقنيات التكنولوجية ولتحسين الخدمات في الدوائر الحكومية

عقدت شركة (بي سي ديل نت) للتكنلوجيا، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً في العاصمة بغداد، عرضت من خلاله أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تحسين نوع الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن في المؤسسات والدوائر الحكومية، فقد ذكر مدير الدعم التقني بالشركة حسين لقيس للوكالة الرسمية، إن "المؤتمر يعقد بشكل سنوي بحضور الشركاء العراقيين بهدف الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية التي تقدمها شركات التكنولوجيا في العالم".

كذلك أضاف أن "الشركاء العراقيين يعملون على تطوير مشاريع في القطاع الحكومي، أو مع المؤسسات المصرفية، ويهدف المؤتمر الى اطلاعهم على أحدث التقنيات التكنولوجية في الأسواق العالمية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية في العراق"، مشيراً الى أن "تلك المشاريع تتبع لمؤسسات ودوائر حكومية تكون على تماس مباشر مع المواطن"، وتابع أن "توفير التكنولوجيا المتطورة سيسهم في تحسين أداء المنصات الالكترونية في تلك الدوائر والمؤسسات لتعزيز قدرتها على توفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي".