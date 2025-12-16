محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور". كذلك أضاف أن "المدان أقدم على حضور اجتماعات خاصة بحزب البعث المحظور، كما ضبطت بحوزته منشورات في الهاتف العائد له تروج لأفكارهم".

كما أشار إلى أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".