ضبط ثلاثة كويتيين بصيد غير قانوني في بادية المثنى

كشف مصدر أمني، اليوم الإثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، عن ضبط ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الكويتية في بادية السلمان ضمن حدود محافظة المثنى.

وقال المصدر إن "قوة أمنية مشتركة نفذت واجبًا أمنيًا في عمق بادية السلمان، ضمن مناطقها الشرقية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الكويتية، وبحوزتهم عجلة ومبالغ مالية بالعملتين الكويتية والعراقية، فضلاً عن أجهزة اتصال، كانوا يقومون بعمليات صيد دون الحصول على أي موافقات أصولية".

وأضاف أن "القوة قامت باحتجاز الأشخاص الثلاثة ونقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات اللازمة معهم"، لافتًا إلى أن "عمليات الصيد في بادية السلمان أو أي من المناطق الأخرى تخضع لإجراءات وضوابط محددة وفق السياقات المعمول بها من قبل وزارة الداخلية".

وأكد المصدر أن "المضبوطين لا يحملون أي تراخيص رسمية تخولهم ممارسة الصيد في البادية”، مبينًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للقانون".