وزارة الإعمار والإسكان: اعتماد آلية جديدة للتعاقد تضمن استمرار المشاريع دون توقف

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن اعتماد آلية جديدة للتعاقد، تضمن استمرار المشاريع من دون توقف، فيما أكدت استمرار العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "المشاريع التي سبق أن خصصت لها تخصيصات مالية ما زال العمل فيها مستمراً وفق التوقيتات المحددة، ولا سيما ما يتعلق بمشاريع فكّ الاختناقات المرورية".

وأضاف، أن "الإجراءات التي اتبعتها الوزارة، والمتمثلة بتضمين فقرة تعاقدية تلزم الشركات الاستمرار في العمل حتى في حال تأخر إطلاق الموازنة، أسهمت في استمرار العمل بتلك المشاريع".

كما بيّن أن "اختيار الشركات المنفذة للمشاريع جاء وفق معايير تضمن امتلاكها السيولة المالية بما يمكنها من مواصلة العمل من دون أن يكون ذلك عذراً في تعثر التنفيذ"، مؤكداً أن "تلك الشركات أسهمت في إنجاز العديد من المشاريع رغم عدم صرف مستحقاتها المالية حتى الآن".