وزارة البيئة: تحسين الوقود المستخدم في معامل الطابوق لتقليل الانبعاثات

كشفت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توجهات حكومية لمعالجة مشاكل معامل الطابوق لتقليل آثار التلوث البيئي، فيما أشارت إلى تحسين الوقود المستخدم في معامل الطابوق لتقليل الانبعاثات، حيث ذكر مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي البيئة والنفط فيما يخص تحسين مواصفات الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية المختلفة، إذ سبق أن نوقش موضوع استخدام الوقود البيئي المستحلب (Emulsion Fuel) في معامل الطابوق من خلال لجنة مشكلة بأمر ديواني لدراسة مشاكل معامل الطابوق في العراق".

كما لفت إلى، أنه "تم إجراء تجربة للوقود البيئي المستحلب في أحد معامل الطابوق في ناحية النهروان بالعاصمة بغداد، وهي قيد الدراسة حتى الآن".

وتابعت: "كما يجرى حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف منح الموافقات للمعامل التي تستخدم النفط الأسود، ومنح الموافقات للمعامل التي تستخدم الغاز المسال (LPG)".

كذلك أضافت الوائلي، أن "الوزارة قامت سابقاً، ومن خلال لجنة وطنية مشتركة تضم الجهات المعنية، بدراسة مضافات الوقود الخاصة بالبنزين لتحسين كفاءة الاحتراق، وقد اقترحت اللجنة المضافات الملائمة من الناحية البيئية والاقتصادية والإنتاجية".