مفوضية الانتخابات: نتائج الانتخابات سترسل خلال اليومين المقبلين للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات سترسل خلال اليومين المقبلين للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مفوضية الانتخابات حريصة على إعلان النتائج وتسليم الأشرطة للكيانات السياسية، حيث كانت دقيقة بشأن هذا الموضوع، مبينا ان "جميع الطعون لم تحتوِ على أشرطة تؤكد ان هناك نتائج تختلف عن النتائج التي أعلنتها المفوضية".

وأضاف ان "بعض الطعون كانت تتعلق بكوتا توزيع المقاعد ولكن نظام 2 لسنة 2025 كان دقيقاً بتوزيع هذه المقاعد"، موضحاً ان "المفوضية حريصة على الإسراع في إنجاز ما تبقى من خطوات، ومجلس المفوضين سيرفع نتائج الانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال اليومين القادمين". كما ذكر أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان يشدد دائماً على الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات".