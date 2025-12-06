السيد عبد المهدي يزور القاضي زيدان ويؤكد: نجاح الانتخابات يرسخ المسار الدستوري

زارَ رئيس مجلس الوزراء الأسبق، السيد عادل عبد المهدي، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان.

وأكد بيان مكتبه الإعلامي أن السيد عبد المهدي قدّم التهنئة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مشيداً بالدور المهم الذي اضطلع به مجلس القضاء الأعلى، ولاسيما القاضي زيدان، في ضمان سير الانتخابات "بنزاهة ووفق الأطر الدستورية والقانونية".

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية والقانونية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، بما يعزّز استقرار الدولة ويحافظ على المسار الديمقراطي.

وختم البيان بالإشارة إلى أهمية تكامل الجهود بين السلطات لضمان انتقال سلس للمرحلة المقبلة وترسيخ الثقة بالعملية السياسية.