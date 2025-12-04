وزير الداخلية يصدر توجيهات للدفاع المدني تخص خطط العام المقبل 2026

أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري توجيهات للدفاع المدني تخص خطط العام المقبل 2026.

وذكر بيان لوزارة الداخلية،أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الخميس، المؤتمر الفصلي للمديرية العامة للدفاع المدني، بحضور مديرها ومديري مديريات الدفاع المدني في بغداد، ضم مديري مديريات الدفاع المدني في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

واستمع الوزير ،إلى إيجاز مفصل عن نسب حوادث الفصل الثالث للعام الحالي ومقارنتها بالفصل الثالث للعام الماضي، فضلاً عن نسب الاستجابة السريعة".

وأكد المؤتمرون وفق البيان ،أن سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث تشكل عاملاً مهماً في تقليل الخسائر، وأن إدخال العجلات الاختصاصية الحديثة كان له الأثر الإيجابي في هذا المجال، كذلك زيادة عدد مراكز الدفاع المدني في المدن التي تحققت بعد الدعم الكامل من السيد وزير الداخلية لهذه المديرية المهمة.

ووجه الوزير ،بإعداد خطط رصينة للعام المقبل 2026 وفق رؤية مهنية وانفتاح كامل للوصول إلى النسب المطلوبة في انخفاض حوادث الحرائق وسرعة الوصول للمواقع والاستجابة السريعة، مشدداً على جميع مديري الدفاع المدني في بغداد والمحافظات بمتابعة المجمعات السكنية والبنايات والمرافق كافة وتواجد مفارز الدفاع المدني في جميع ما ذكر، موجهاً أيضاً بإنشاء منظومات خاصة بمكافحة الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأكد الشمري ، ايضا على تحديد جميع المواقع التي هي بحاجة إلى وجود مفارز او مراكز للدفاع المدني خلال الخطة المقبلة لهذه المديرية، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار التدريب وتطوير الإمكانيات"