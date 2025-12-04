ضجة بمواقع التواصل واستنكارات بعد نشر الوقائع قرارات تصنف حزب الله والحوثيين "منظمات ارهابية"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين ضمن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية في وقت سابق.

وأثار هذا القرار انقساما في الشارع، إذ عده البعض مناقضا للموقف والإرادة الشعبية العراقية التي تعتبرهما حركتين مقاومتين مناهضتين للكيان الصهيوني المحتل، فيما التزم آخرون الصمت.

ولم يصدر من الجهات الرسمية حتى الان اي توضيح بشأن تلك القرارات.

يذكر ان لجنة تجميد أموال الارهابيين هي لجنة مشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتضم ممثلين لايقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام او عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنلوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات.