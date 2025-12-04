الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "استناداً للتوجيهات المستمرة من مدير الاستخبارات العسكرية بمتابعة آفة المخدرات والقضاء عليها في جميع قواطع العمليات نفذت بعملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من قبل مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الخامسة وباشتراك قوة من شعبة مكافحة مخدرات قضاء الرطبة".

وأضافت "حيث تم إسقاط بالون هوائي مجهز بجهاز تعقب جي بي اس محمل بحقيبة بداخلها ما يقارب 115000 الف حبه مخدرة في صحراء محافظة الأنبار، وجرى تسليم المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".