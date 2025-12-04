المندلاوي و عبد الحسين عبطان يؤكدان ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات القانونية

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس حزب اقتدار وطن عبد الحسين عبطان ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات القانونية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن المندلاوي استقبل ، في مقر إقامته اليوم الخميس، رئيس حزب اقتدار وطن، عبد الحسين عبطان، حيث جرى بحث آخر تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وتناول اللقاء ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الجديدة، وفق التوقيتات القانونية ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التقارب والتفاهم بين الكتل السياسية، بما يسهم في بلورة توافقات وطنية مسؤولة تفضي إلى استكمال تسمية السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأكد الجانبان وفق البيان ،أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل الوطني، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء مؤسسات دولة رصينة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، وتحقيق تطلعات المواطن"./