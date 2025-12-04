الامن الوطني يوضح حقيقة التعيينات المتداولة ويحذّر من الجهات الوهمية

اعلن الناطق باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات حالية أو فتح باب التقديم للعمل في جهاز الأمن الوطني.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان ،أن المعلومات المتداولة غير دقيقة إطلاقاً، ولم يصدر عن الجهاز أي إعلان رسمي بهذا الشأن، موضحاً أن الدرجات الوظيفية – إن وُجدت مستقبلاً – ستكون حصراً عبر مجلس الخدمة الاتحادي ووفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة.

ودعا الحاكم المواطنين ،إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والحذر من أي صفحات أو جهات تدّعي فتح باب التعيين حالياً، مؤكداً ضرورة عدم تزويد تلك الجهات بأي بيانات أو مستمسكات شخصية، والإبلاغ عنها فوراً عبر المنصات الرسمية لجهاز الأمن الوطني".