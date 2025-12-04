في رسالة الى رئيس الجمهورية .. ترامب يؤكد عزمه على انهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، في رسالة الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، عزمه على انهاء قرون من الصراعات في الشرق الاوسط.

وذكر بيان رئاسي ، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم الخميس في قصر بغداد، القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية جوشوا هاريس الذي قدّم له التعازي والمواساة بوفاة شقيقه المرحوم شمال جمال رشيد.

وبحث اللقاء، العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الوضع الاقليمي والدولي، مع التأكيد على اهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ضمان الاستقرار والامن في المنطقة.

وعبر رئيس الجمهورية ، وفق البيان ،عن شكره وتقديره على الرسالة التي بعثها اليه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، والتي تضمنت الامتنان لدعم حملة تعزيز السلام في المناطق المضطربة حول العالم .

كما طلب الرئيس ترامب من الرئيس رشيد استمرار دعمه للمساعدة في ضمان "مستقبل اكثر اشراقاً لمواطنينا والعالم".

واكد الرئيس ترامب في الرسالة، عزمه على انهاء قرون من الصراعات في الشرق الاوسط، معربا عن تطلعه الى ان يتجاوز المجتمع الدولي صراعات الماضي طويلة الامد ، من اجل انقاذ الارواح، في كل منطقة، وفي كل قارة.

ورحب الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بالتزام الرئيس ترامب، الذي يتماشى مع ايمانه بان جميع النزاعات يمكن، بل ويجب، حلها بالحوار بدلاً من العنف، ودعم جميع الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار والتعاون والسلام الدائم مع التأكيد على العمل المشترك من اجل مستقبل عالمي اكثر امنا وتناغما.