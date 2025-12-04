العراق يرحب بقرار اسبانيا الخاص بتحديث نصائح السفر الى البلاد

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار اسبانيا الخاص بتحديث نصائح السفر الى البلاد.

واعربت الوزارة في بيان، عن ترحيب العراق بقرار اسبانيا الصديقة تحديثَ نصائح السفر إلى العراق بما يتماشى مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى، وذلك استناداً إلى إشادة الحكومة الإسبانية بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار الذي يشهده العراق في مختلف المدن والمحافظات.

وثمنت الخارجية هذا الموقف الإيجابي من اسبانيا، الذي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة الأمنية في العراق، ويعزز توجهات الحكومة العراقية في ترسيخ الشراكات الدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي مع الدول الصديقة.

واكدت ان "هذا التطور يعكس عمق العلاقات بين العراق وإسبانيا والدول الاوروبية عامةً، ويشكّل دافعاً لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في تعزيز حضور العراق ودوره على الساحتين الاقليمية والدولية".