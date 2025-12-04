الأخبار

العراق يرحب بقرار اسبانيا الخاص بتحديث نصائح السفر الى البلاد


رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار اسبانيا الخاص بتحديث نصائح السفر الى البلاد.

واعربت الوزارة في بيان، عن ترحيب العراق بقرار اسبانيا الصديقة تحديثَ نصائح السفر إلى العراق بما يتماشى مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى، وذلك استناداً إلى إشادة الحكومة الإسبانية بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار الذي يشهده العراق في مختلف المدن والمحافظات.

وثمنت الخارجية هذا الموقف الإيجابي من اسبانيا، الذي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة الأمنية في العراق، ويعزز توجهات الحكومة العراقية في ترسيخ الشراكات الدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي مع الدول الصديقة.

واكدت ان "هذا التطور يعكس عمق العلاقات بين العراق وإسبانيا والدول الاوروبية عامةً، ويشكّل دافعاً لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في تعزيز حضور العراق ودوره على الساحتين الاقليمية والدولية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء تعلن أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية
وزير الداخلية يصدر توجيهات للدفاع المدني تخص خطط العام المقبل 2026
ضجة بمواقع التواصل واستنكارات بعد نشر الوقائع قرارات تصنف حزب الله والحوثيين "منظمات ارهابية"
الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الأنبار
اجتماع مسائي مغلق للقادة السنة في بغداد
المفوضية تعلن رد أكثر من 800 طعن بنتائج الانتخابات حتى الآن
المندلاوي و عبد الحسين عبطان يؤكدان ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات القانونية
الامن الوطني يوضح حقيقة التعيينات المتداولة ويحذّر من الجهات الوهمية
في رسالة الى رئيس الجمهورية .. ترامب يؤكد عزمه على انهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط
العراق يرحب بقرار اسبانيا الخاص بتحديث نصائح السفر الى البلاد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك