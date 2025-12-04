يار الله يبحث مع الملحق العسكري الامريكي استمرار التعاون والتنسيق في المجال الامني والعسكري

بحث رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يار الله مع الملحق العسكري الامريكي ، استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الامني والعسكري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع :" ان يار الله التقى ، اليوم الخميس ، الملحق العسكري الامريكي في العراق والوفد المرافق له.وجرى ،

خلال اللقاء، بحث ومناقشة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الامني والعسكري وبناء القدرات، لا سيما تقديم الدعم اللوجستي واسناد جهود المؤسسة العسكرية، لرفع القدرات القتالية للجيش العراقي على كافة المستويات