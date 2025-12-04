مستشار حكومي: توجّه لإنشاء مدن ذكية تتضمن إدارة المرور ووقوف السيارات وجمع النفايات

صرّح مستشار رئيس الوزراء للذكاء الاصطناعي والاتصالات، حسن الخطيب، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة تشارك فيها 12 جامعة عراقية لتطوير عمل الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأعمال، حيث ذكر الخطيب لوكالة الرسمية، إن "المبادرة تتضمن خلق حاضنات في 12 جامعة كبرى في العراق تهدف لتطوير عمل الشركات الناشئة وتوفير فرص العمل"، مشيرا الى أن "تلك الجامعات ستتم دعوتها للمشاركة في البرنامج الرامي لتطوير الشركات الناشئة من خلال الأفكار التي تنشأ داخل الجامعة من قبل الأساتذة والطلاب".

وأضاف أن "المبادرة تركز على خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجية وإدارة الأعمال برعاية مكتب رئيس الوزراء والجامعات المستضيفة، اضافة إلى الدعم المتوقع الحصول عليه من صندوق العراق للتنمية".

كما أشار الى أن "دعم ورعاية تلك المبادرة يهدف الى تأسيس نواة لتمويل الشركات الناشئة ودعوة القطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في تلك الشركات".

كذلك أوضح أن "هناك مشروعاً آخر يجري العمل عليه يتضمن إدخال التكنولوجيا لإنشاء مدن ذكية، وهناك تواصل مع بلدية المنصور كتجربة أولى لإدخال حلول ذكية في مجالات إدارة المرور ووقوف السيارات وتنظيم المرائب وجمع النفايات"، وتابع أن "المحاولات جارية للتعامل مع بلديات المدن لإدخال تطبيقات تكنولوجية حديثة تحسن الخدمات وتسهل حركة المواطنين وتعاملاتهم اليومية".