وزارة العدل: إعفاء أحد المنفّذين العدول وإحالته للتحقيق بسبب الابتزاز

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بإعفاء أحد المنفّذين العدول في بغداد من منصبه وإحالته إلى التحقيق، بعد ثبوت محاولاته في الضغط على إحدى المراجعات خلال تأدية مهامه الرسمية، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، وجه بإعفاء أحد المنفّذين العدول في بغداد من منصبه وإحالته إلى التحقيق، بعد ثبوت محاولاته في الضغط على إحدى المراجعات خلال تأدية مهامه الرسمية".

واضاف، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الوزارة الحازمة في مواجهة أي تجاوزات إدارية أو محاولات استغلال الوظيفة تمسّ حقوق المواطنين أو تسيء لسمعة المؤسسات العدلية".

كذلك أكد شواني أن "وزارة العدل تعتمد نهجاً صارماً في متابعة أداء منتسبيها، ورصد أي مخالفات مهنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من يسيء استخدام موقعه أو يتجاوز الضوابط القانونية"، مشددا على أن "حماية المراجعين وضمان حصولهم على خدمة عادلة وشفافة تمثل أولوية قصوى ضمن خطط الوزارة الإصلاحية"، فيما دعا "جميع الموظفين في الدوائر العدلية إلى الالتزام التام بمدوّنة السلوك الوظيفي، والتعامل مع المواطنين بمهنية واحترام وضمان بيئة عمل نزيهة وآمنة في جميع مفاصلها".