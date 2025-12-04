وزارة التربية: الألكسو يعلن بغداد عاصمة الطفل في الدول العربية" لعام 2026

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحقيق انجاز باعتماد بغداد أول عاصمة للطفل العربي لعام 2026، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية "الألكسو" خلال دورته الـ124، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "وزارة التربية/ اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم حققت انجازا وطنيا رسخ حضور العراق في محافل الثقافة العربية، باعتماد بغداد أول عاصمة للطفل العربي لعام 2026، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية "الألكسو" خلال دورته الـ124، على المقترح الذي قدمه الامين العام/ مدير العلاقات الثقافية في الوزارة مجيد كامل عبد الله".

فيما بارك وزير التربية "هذا الحدث المهم الذي يعزّز دور العراق بمحيطه العربي ويبرز حضوره الفاعل في ملفات الثقافة والتعليم ورعاية الطفولة"، عادا اختيار بغداد عاصمة الطفل العربي "دليلًا على الثقة العربية المتنامية بالدور العراقي في صياغة المبادرات الثقافية والتربوية الداعمة للطفولة ومستقبلها".