القوات الامنية تلقي القبض على اربعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء ، القاء القبض على أربعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، إنها "قامت بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية من قبل ابطال قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السابعة عشرة، وبكمائن محكمة تم إلقاء القبض على أربعة من تجار ومروجي المخدرات في قضاء المحمودية بالعاصمة بغداد".

واضافت أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات ، وقد ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ، و جرى تسليمهم مع المبارز الجرمية إلى جهات الاختصاص