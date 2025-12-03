الأخبار

هيئة الإعلام والاتصالات تطلق حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني


 أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، حملة توعوية وطنية لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تشهد تنامياً واضحاً بين فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حماية المستخدمين والحفاظ على السلم المجتمعي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان ، أن "المجلس عقد جلسته الدورية برئاسة بلاسم سالم، لمناقشة عدد من المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات".

وناقش المجلس "المهلة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال متطلباتها الفنية والقانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة التزام تلك المؤسسات بقرارات الهيأة وتفعيل الإجراءات التي تكفل تنظيم بيئة العمل الإعلامي وفق المعايير النافذة".

كما بحث "مستجدات نظام التتبع والتموضع العالمي (GPS)، انسجاماً مع التطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن تحديث الإجراءات التنظيمية وفق أحدث المعايير العالمية".

واستعرض أعضاء المجلس "ما تحقق من القرارات السابقة الصادرة عن الهيأة، مؤكدين أهمية متابعة التنفيذ من خلال الدوائر المعنية، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير العمل المؤسسي وتنمية قدرات الموظفين للارتقاء بالأداء التنظيمي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوات الامنية تلقي القبض على اربعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد
وزير الخارجية: الإصلاحات المالية والمصرفية ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً
هيئة الإعلام والاتصالات تطلق حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
الداخلية تعلن مشاركة أمن الملاعب في تنظيم الجماهير العراقية المتواجدة في قطر
نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة
الحشد ينشر مفارز متفجرات على مداخل ديالى لتعزيز الأمن
مصادر مطلعة : القيادات السنية ستجتمع غدا للوصول إلى موقف موحد بشأن مرشح رئاسة مجلس النواب
ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز تجميل مخالف في المنصور
وزارة البيئة: مقترح لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام
محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك