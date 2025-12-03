هيئة الإعلام والاتصالات تطلق حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، حملة توعوية وطنية لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تشهد تنامياً واضحاً بين فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حماية المستخدمين والحفاظ على السلم المجتمعي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان ، أن "المجلس عقد جلسته الدورية برئاسة بلاسم سالم، لمناقشة عدد من المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات".

وناقش المجلس "المهلة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال متطلباتها الفنية والقانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة التزام تلك المؤسسات بقرارات الهيأة وتفعيل الإجراءات التي تكفل تنظيم بيئة العمل الإعلامي وفق المعايير النافذة".

كما بحث "مستجدات نظام التتبع والتموضع العالمي (GPS)، انسجاماً مع التطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن تحديث الإجراءات التنظيمية وفق أحدث المعايير العالمية".

واستعرض أعضاء المجلس "ما تحقق من القرارات السابقة الصادرة عن الهيأة، مؤكدين أهمية متابعة التنفيذ من خلال الدوائر المعنية، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير العمل المؤسسي وتنمية قدرات الموظفين للارتقاء بالأداء التنظيمي".