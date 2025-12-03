الحشد ينشر مفارز متفجرات على مداخل ديالى لتعزيز الأمن

نشرت مديرية هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء ( 3 كانون الأول 2025 )، مفارز متفجرات على مداخل محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان أن "دفعات من مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، وبالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى، تم إرسالها إلى المداخل الشمالية والجنوبية والشرقية للمحافظة، مزودة بكلاب الـK9 المتخصصة".

وأضاف البيان أن "الفرق نفذت عمليات مسح أمني شامل للعجلات القادمة إلى ديالى، ضمن جهود تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة