الأخبار

ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز تجميل مخالف في المنصور


أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الأربعاء ( 3 كانون الأول 2025 )، أن فرق التفتيش والشكاوى، نفّذت واجباً مشتركاً في منطقة المنصور/ شارع الأميرات، أسفر عن ضبط شخص منتحل صفة طبيب يمارس عمليات جراحية وتجميل وحقن داخل أحد المراكز.

وذكرت الدائرة في بيان أن "المنتحل قدّم هوية مزورة عند ضبطه، وبعد مخاطبة نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان تبيّن عدم صحتها".

وأضافت أنه "بعد الإبلاغ الرسمي، تولّت مفارز الجريمة المنظمة التحرك وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما رصد الفريق، وفقا للبيان، "مواد وأبر حقن منتهية الصلاحية داخل المركز، ما استوجب غلقه وتشميعه وفق الضوابط القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوات الامنية تلقي القبض على اربعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد
وزير الخارجية: الإصلاحات المالية والمصرفية ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً
هيئة الإعلام والاتصالات تطلق حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
الداخلية تعلن مشاركة أمن الملاعب في تنظيم الجماهير العراقية المتواجدة في قطر
نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة
الحشد ينشر مفارز متفجرات على مداخل ديالى لتعزيز الأمن
مصادر مطلعة : القيادات السنية ستجتمع غدا للوصول إلى موقف موحد بشأن مرشح رئاسة مجلس النواب
ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز تجميل مخالف في المنصور
وزارة البيئة: مقترح لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام
محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك