ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز تجميل مخالف في المنصور

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الأربعاء ( 3 كانون الأول 2025 )، أن فرق التفتيش والشكاوى، نفّذت واجباً مشتركاً في منطقة المنصور/ شارع الأميرات، أسفر عن ضبط شخص منتحل صفة طبيب يمارس عمليات جراحية وتجميل وحقن داخل أحد المراكز.

وذكرت الدائرة في بيان أن "المنتحل قدّم هوية مزورة عند ضبطه، وبعد مخاطبة نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان تبيّن عدم صحتها".

وأضافت أنه "بعد الإبلاغ الرسمي، تولّت مفارز الجريمة المنظمة التحرك وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما رصد الفريق، وفقا للبيان، "مواد وأبر حقن منتهية الصلاحية داخل المركز، ما استوجب غلقه وتشميعه وفق الضوابط القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين".