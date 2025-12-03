وزارة البيئة: مقترح لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام

قدمت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مقترحاً لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام، مبينة أن رئيس الوزراء شدد على أهمية ملف الألغام وضرورة توفير الدعم له، حيث ذكرت الوكيل الإداري لوزارة البيئة والمدير العام لدائرة شؤون الألغام، اكتفاء الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء شدد على أهمية ملف الألغام وضرورة توفير الدعم له، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر".

كذلك أضافت أن "الجهد الوطني المتمثل بوزارتي (الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي) يعمل بإمكانات محددة، وهذا الملف بالغ الأهمية ويحتاج إلى تكاتف الجهود".

كما لفتت إلى أن "الوزارة اقترحت أن يتم منح تخصيصات مالية للمحافظات، ليكون كل محافظ مسؤولاً عن تطهير محافظته من الألغام والذخائر الحربية غير المنفلقة، إذ سيمكننا ذلك من السيطرة على هذا الملف ومعالجته بالكامل".

وبيّنت أن "دائرة شؤون الألغام دائرة رقابية وليست تنفيذية، حيث يقتصر عملها على تهيئة شهادات التفويض وتحديد المساحات الملوثة، ولا تعمل على المسح التقني أو الإزالة، وإنما هو عمل الجهد الوطني والمنظمات والشركات المرخصة".