وزيرة الاتصالات تصل إلى أذربيجان لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

وصلت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية أذربيجان، بزيارة رسمية تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزيرة الاتصالات، هيام الياسري رئيسة اللجنة العراقية–الأذربيجانية المشتركة وصلت إلى جمهورية أذربيجان بزيارة رسمية تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية بكافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".

كما لفتت الى أنه "كان باستقبال الوزيرة لدى وصولها للعاصمة باكو، السفير ايلدار سليموف وشاهين إسماعيلوف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في وزارة التنمية الرقمية والنقل والقائم بأعمال السفارة العراقية علي خليل مصطفى والوفد المرافق لهم بمراسم تعكس مستوى العلاقات الثنائية المتنامية بين العراق وأذربيجان".