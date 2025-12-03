هيئة التقاعد: استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكريين والمدنيين، فقد ذكرت الهيئة في بيان، إنه "ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الاجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي، تعلن هيئة التقاعد استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر كانون الاول 2025". كذلك أضافت الهيئة، أن "عدد القيود بلغ (8037) قيدا"، داعية من تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم".



