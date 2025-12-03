هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق مدير بلديات الأنبار سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحق المدير السابق لبلديات الأنبار، حيث ذكر بيان للهيئة، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة، أصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ مدير بلديات الأنبار سابقاً، يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، لاقترافه جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، وتابع ان "القرار تضمن رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) دينار، والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة، مؤكدة أن مجموع المبالغ التي ألزم القرار المدان بتسديدها تصل الى (32,834,784,000) دينار".

كذلك أضاف ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها، استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

كما لفت الى أن "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".