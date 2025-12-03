الأخبار

هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق مدير بلديات الأنبار سابقاً


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحق المدير السابق لبلديات الأنبار، حيث ذكر بيان للهيئة، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة، أصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ مدير بلديات الأنبار سابقاً، يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، لاقترافه جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، وتابع ان "القرار تضمن رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) دينار، والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة، مؤكدة أن مجموع المبالغ التي ألزم القرار المدان بتسديدها تصل الى (32,834,784,000) دينار".

كذلك أضاف ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها، استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

كما لفت الى أن "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة التقاعد: استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد
وزارة التربية: منح صلاحية النقل والتنسيب للملاكات التعليمية والتدريسية إلى المديرين العامين
هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق مدير بلديات الأنبار سابقاً
قوات الحدود: إحباط تهريب 18 كغم من المخدرات عبر بالون غربي الأنبار
وزارة التربية: السماح للشباب حتى 22 عاماً بالعودة إلى مقاعد الدراسة
حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الجمعة
الأمن الوطني يهنئ ذوي الإعاقة ويؤكد التزام الجهاز برعايتهم وتمكينهم
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى كلية التميز في جامعة الكوفة
وزارة العمل تعلن ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية
وزارة العدل تطلق نظام فتح الأضابير إلكترونياً في خمس محافظات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك