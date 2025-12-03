قوات الحدود: إحباط تهريب 18 كغم من المخدرات عبر بالون غربي الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب (18) كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية غربي محافظة الأنبار، إذ ذكرت القيادة في بيان، أنه "استمراراً لنجاح التحصينات والإجراءات الأمنية التي اعتمدتها قيادة قوات الحدود في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تزن (18) كغم، كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار".

كما أضافت أنه "تم العثور على (98) كيساً بداخلها (1000) حبة مخدرة لكل كيس"، مشيرا الى أنه "جرى ضبط المواد المهربة وفق الأصول القانونية، وتنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية".